İstanbul'da 23. Randevu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşacak. Bugüne kadar 45 kez lig maçlarında karşılaşan iki ekip, İstanbul'da ise 23. kez birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacaklar. Geride kalan 22 maçta Galatasaray 18 kez galip gelirken 2 kez de Kayserispor kazandı. 2 maçta da eşitlik bozulmadı. Bu müsabakalarda Galatasaray 64 gol atarken İstikbal Mobilya Kayserispor ise sadece 15 gol atabildi. İki takım arasındaki en farklı galibiyet 2015-2016 sezonunda elde edildi. O maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı. Kayseri temsilcisi ise 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında İstanbul'da 3 puan almayı başarmıştı. İşte iki takım arasında İstanbul'da oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri:



2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2016/2017 Galatasaray-Kayserispor 1-2

2015/2016 Galatasaray-Kayserispor 6-0

2013/2014 Galatasaray-Kayserispor 0-1

2012/2013 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2011/2012 Galatasaray-Kayserispor 1-0

2010/2011 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2009/2010 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2007/2008 Galatasaray-Kayserispor 2-0

2006/2007 Galatasaray-Kayserispor 4-0

2005/2006 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2004/2005 Galatasaray-Kayserispor 5-1

1997/1998 Galatasaray-Kayserispor 5-1

1995/1996 Galatasaray-Kayserispor 5-0

1994/1995 Galatasaray-Kayserispor 2-1

1993/1994 Galatasaray-Kayserispor 3-1

1992/1993 Galatasaray-Kayserispor 4-2

1985/1986 Galatasaray-Kayserispor 5-2

1979/1980 Galatasaray-Kayserispor 2-0

1974/1975 Galatasaray-Kayserispor 2-0

1973/1974 Galatasaray-Kayserispor 1-0

