İstanbul’da kritik randevu

Avrupa Kupalarına katılma şansını ligin bitiş düdüğüne kadar sürdürmek isteyen Kayserispor, bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile son derece kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk şansını bir hayli azaltan rakibine karşı sahadan güzel bir sonuçla ayrılmanın hesabını yapıyor.

Her iki takım açısından da son derece önemli olan karşılaşma bu akşam saat 20.00’da Vodafone Park’ta oynanacak. Mücadelenin hakemi ise Trabzon bölgesinden Barış Şimşek.

Diğer yandan iki takım bu akşam ki mücadele ile 44. Kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 43 maçta temsilcimiz Kayserispor 11 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş 24 galibiyet elde etti. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Kayserispor 42, Beşiktaş 66 gol kaydetti.

Haber: Ramazan Karakuş



