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İşte Kayserispor'un borcu

Kayserispor kulübünde gerçekleştirilen denetimin raporu tamamlandı. Sarı-kırmızılı kulübün borcunun 266 milyon 820 bin TL olduğu tespit edildi.

İşte Kayserispor'un borcu

Bağımsız Denetçi Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen Hes Kablo Kayserispor kulübü denetimine göre, sarı-kırmızılı kulübün borcunun 266 milyon 820 bin TL olduğu tespit edildi.

Spor kamuoyunda 400 milyon TL olarak lanse edilen Hes kablo Kayserispor Kulübü borcu ile ilgili Bağımsız Denetçi Kurulu üyeleri rakamı tespit etti. 2012 ile 2019 yılları arasını kapsayan 8 yıllık denetim sonrasında kulüp borcunun 266 milyon 820 bin TL olduğu belirlendi. TFF ve sponsor gelirleri ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar bu rakamın 230 milyon TL civarında olduğu ifade ediliyor.

Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından bağımsız denetime tabi tutulan Kayserispor'da 2019 yılında Recep Mamur, Erol Bedir ve Naci Bedir gibi üst düzey yöneticilerin de önemli bağışlar yaptığı rapora dahil edildi.
 

İHA

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