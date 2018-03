İstem Koleji evinde mağlup oldu 84- 93

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede temsilcimiz İstem Koleji, 2 kez uzatmaya giden maçta rakibine son bölümde yaptığı hatalar neticesinde 9 sayı farkla mağlup olmaktan kurtulamadı.

-Maçın Kimliği-

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Emrah Şatır (xx), Gönen Çetin (xx), Yasin Gülap (xx).

KAYSERİ İSTEM KOLEJİ: Furkan (x), Fatih (xxx) 18, Mustafa Kürşat (xxx) 19, Bora Can (x) 5, Yavuz (x) 5, Gürhan (x), Fikri (xx) 10, Mehmet Pazarbaşı (xxx) 12, Tuncay (xx) 10, Abdulmelik (x) 5.

İTÜ: Sebahattin Can (xxx) 13, Kevin (xxx) 17, Hasan (xxxx) 22, Hasan Can (xx) 8, Batuhan (xx) 2, Hasan Ersin (xxx) 16, Serkan (xxx) 15, Emircan (xx), Alper (xx).

1'İNCİ PERİYOT: 21 – 13, İLK YARI: 42 – 40, 3'ÜNCÜ PERİYOT: 52 – 55, 4'ÜNCÜ PERİYOT: 72 – 72,

5'İNCİ (UZATMA) PERİYOT: 81-81

(haberler.com)