İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Akhisarspor: 2

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Akhisarsporlu Josue’nin ara pasında, Regattin topla buluştu. Kaleciyi de geçen Regattin topu boş ağlara göndererek, takımı öne geçirdi. 0-1

37. dakikada Bokila ceza sahası içinde ortasını yaptı. Kayserisporlu Atila Turan, topu kendi ağlarına gönderdi ve Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. 0-2



Stat: Kadir Has Stadyumu

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cam Satman xx, Ata Yıldırım xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes x, Sapunaru x, Kana Bıyık ? (Kucher dk. 10 x), Atila Turan x, Şamil Çinaz xx, Mensah x, Bilal Başaçıkoğlu x, Deniz Türüç x, Chery x, Kravets x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent, Hasan Hüseyin, Umut Bulut, Varela, Abdullah, Hakan, Kazım, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Vrsajevic, Lopes xx, Caner Osmanpaşa xx, Güray Vural xxx, Aykut Çeviker xxx, Sisoko xxx, Josue xxx, Regattin xxx, Manu xxx, Bokila xxx

Yedekler: Lukac, Barbosa, Onur, Larsson, Ali Kaan, Göksu, Gökmen, Borges

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Regattin (dk. 16), Atilla Turan (dk. 37 k.k.) (Akhisarspor)



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Mensah'ın sert vuurşunda top direkten döndü. Dönen topa Kravets, filelerle buluşturdu. Gol sonrası VAR'a giden hakem Halis Özkahya, ofsayt gerekçesi ile golü geçersiz saydı.

68. dakikada Chery ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Fatih bu topu zorlukla tokatlayarak kornere çeldi.

69. dakikada Chery’nin sağ kanattan ortasında Kravets’in vuruşunda Kaleci Fatih, topu kornere çeldi.

73. dakikada Vrsajevic’in Şamil’e yaptığı hareket sonucunda Kayserisporlu futbolcular penaltı bekledi. Pozisyondan sonra hakem Halis Özkahya VAR uygulamasına gitti ve penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada penaltı için topun başına geçen Chery, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cam Satman xx, Ata Yıldırım xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes x, Sapunaru x, Kana Bıyık ? (Kucher dk. 10 x), Atilla Turan x (Umut Bulut dk. 76 x), Şamil Çinaz xx, Mensah x, Bilal Başaçıkoğlu x (Varela dk. 46 xx), Deniz Türüç x, Chery x, Kravets x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent, Hasan Hüseyin, Abdullah, Hakan, Kazım, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Vrsajevic, Lopes xx, Caner Osmanpaşa xx, Güray Vural xx, Aykut Çeviker xx (Borges Junior dk. 72 x), Sisoko xx, Josue xxx, Regattin xxx (Onur Ayık dk. 46 x), Manu xx, Bokila xx

Yedekler: Lukac, Barbosa, Larsson, Ali Kaan, Göksu, Gökmen

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Regattin (dk. 16), Atilla Turan (dk. 37 k.k.) (Akhisarspor), Chery (dk. 78 pen.) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kart: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

