İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Bursaspor: 1

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

20. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Chery, Umut ile paslaşmasının ardından topu Mensah’a çıkardı. Mensah’ın sert vuruşunda kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada defansın hatasıyla topu kapan Aytaç, ceza sahası içerisinde Umut Nayir’i gördü. Umut Nayir’in müsait durumdayken vuruşunda kaleci Lopes topu kontrol etti.

25. dakikada Tunay’ın arka direğe gönderiği pasta topla buluşan Aytaç’ın çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lopes’in kucağında kaldı.

28. dakikada sağ kanattan Umut’un pasıyla topla buluşan Kravets’in, köşeye sert vuruşunda kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada Yusuf, kaptığı topu ceza sahası içerisinde Lima ile buluşturdu. Lima’nın vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Yusuf, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

40. dakikada Badji’nin sağ kanattan yaptığı ortaya Tunay yükseldi. Tunay'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



Stad: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Çimen xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes x, Umut x, Deniz x, Kravets x, Varela x, Chery xx, Sapunaru x, Mensah x, Kana x, Atilla x

Yedekler: Muammer, Levent, Hasan, Emre, Abdullah, Hakan, Kazım, Adem, Mert, Kucher

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Bursaspor: Muhammed xx, Ertuğrul xx, Lima xx, Badji xx, Yusuf xxx, Umut Nayir x, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Tunay xx, Burak x

Yedekler: Okan, Vergini, Saivet, Latovlevici, Shehu, Furkan Soyalp, Furkan Emre Ünver, Onur, Ramazan, Sakho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Yusuf (dk. 30) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf, Burak (Bursaspor)

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada ceza sahasına gelen ortada Umut'un indirdiği topla buluşan Sapunaru, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

55. dakikada Mensah ile Tunay arasındaki mücadeleyi VAR’da inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Mensah’a kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

90. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ertuğrul'un ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf'un sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Çimen xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Umut x, Deniz x (Levent dk. 90 ?), Kravets x (Hasan dk. 59 x), Varela x (Kucher dk. 73 x), Chery xx, Sapunaru xxx, Mensah x, Kana xx, Atilla x

Yedekler: Muammer, Emre, Abdullah, Hakan, Kazım, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Bursaspor: Muhammed x, Ertuğrul xx, Lima xx (Sakho dk. 70 x), Badji xx, Yusuf xxx, Umut Nayir x, Chedjou xx, Aytaç xx (Saivet dk. 86 ?), Cengiz xx, Tunay xx (Shehu dk. 80 x), Burak x

Yedekler: Okan, Vergini, Latovlevici, Furkan Soyalp, Furkan Emre Ünver, Onur, Ramazan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Sapunaru (dk. 48) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf (dk. 30) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Mensah (dk. 55) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı Kartlar: Sapunaru, Mensah, Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf, Burak (Bursaspor)

