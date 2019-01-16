İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başlıyor

Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısının ilk maçında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sarı-Kırmızılılar ara vermeden bu zorlu maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda Akhisarspor’a mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor lige döndü.



Karpuzatan Kadir Has Tesislerinden bugün yapılacak olan antrenmanda dün Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular takım ayrı çalışırken diğer oyuncular sahada topla çalışmalarına devam edecekler. Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor maçı için Cuma günü havayolu ile Kayseri’den ayrılarak Antalya’ya giderek kampa girecek.

