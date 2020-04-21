İstiklal Marşı'nın 41 dizesi 41 farklı evde okundu Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü başkanı, antrenör ve sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı anısına hep birlikte İstiklal Marşı'nın 41 dizesini 41 farklı evde okudu ve bu videoları birleştirerek bir kutlama mesajı yayınladı.

21 Nisan 2020 Salı 14:37