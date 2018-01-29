İzmir'de 2 gol, 2 kırmızı

Bornova Stadı'nda ilk yarıyı 20. dakikada Stephane Badji'nin golüyle önde tamamlayan rakibi karşısında Göztepe, oyuna sonradan dahil olan Tayfur Bingöl'ün 72. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.

Kalan sürede iki takımın da skoru değiştirme çabası sonuç vermedi ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kayserispor'da 76. dakikada Kana-Biyik, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın bitiminde ise Badji kırmızı kart gördü.

19. haftaya 30'ar puanla giren iki ekip de puanlarını 31'e çıkardı.

Ligde son 2 maçta Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenilen Göztepe, Kayserispor karşısında 1 puanla yetindi.

Daha önce Trabzonspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği maçında birer gol atan Tayfur Bingöl, sonradan dahil olduğu karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. Bu sezon 4. golüne imza atan Tayfur, 14 golü bulunan Jahovic'ten sonra takımdaki en golcü isim konumunda bulunuyor.

Kayserispor deplasmanda 3 maç sonra puan kaybetti



Son 2 maçını kaybettikten sonra Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrılan Kayserispor, Göztepe maçından önceki son 3 dış saha maçında 3 puanla ayrılmıştı.

Ligin ilk devresinde Kayserispor'un 2-0 kazandığı maçta 1 golü bulunan Badji, Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Kayserispor bu sezon 5. kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Maç içinde Kana Bıyık, maçın bitiminde ise Badji'nin kırmızı kart gördüğü sarı-kırmızılı ekipte daha önce Lopes 2, Silvestre ise 1 defa takımlarını eksik bırakmıştı.

Kayseri ekibinin yeni oyuncusu Artem Kravets, müsabakanın son bölümünde Umut Bulut'un yerine ilk kez forma şansı buldu.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

5. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL: 20. dakikada Kayserispor öne geçti. Poko'nun uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Badji'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

44. dakikada Halil'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Gouffran'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

50. dakikada ceza alanı hemen önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Jahovic'in şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

GOL: 72. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sabri'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, sol çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Müsabakada ilk sarı kartını 48. dakikada gören Kana Bıyık, 76. dakikada Traoe'ye yaptığı faulün ardından bir kez daha sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk sarı kartını 90+1. dakikada gören Badji de maçın ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Leo, Kosanovic, Traore, Halil Akbunar (Dk. 60 Sabri Sarıoğlu), Poko, Selçuk Şahin (Dk. 89 Ömer Şişmanoğlu), Gouffran (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Castro, Jahovic

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Güray Vural (Dk. 65 William), Badji, Espinoza, Mendes (Dk. 78 Sapunaru), Deniz Türüç, Umut Bulut (Dk. 89 Kravets)

Goller: Dk. 20 Badji (Kayserispor), Dk. 72 Tayfur Bingöl (Göztepe)

Kırmızı kartlar: Dk. 76 Kana Bıyık, Badji (Maç bittikten sonra) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kucher, Dk. 41 Deniz Türüç, Dk. 45 2 Atila Turan (Kayserispor), Dk. 63 Poko (Göztepe)

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