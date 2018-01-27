İzmir’de kritik randevu

Süper Lig’in ikinci devresine evine aldığı 3-1’lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Kayserispor, İzmir deplasmanında 3 puan arayacak. Tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuran sarı-kırmızılı temsilcimiz şarlar ne olursa olsun istediğini almaya kararlı.

Kritik maç öncesinde Kayserispor 30 puanla 5. Sırada yer alırken, Göztepe ise aynı puanla averaj farkıyla 7. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadeleyi 1-0 Kayserispor kazanmıştı.

Galibiyetler eşit

İki takım ligde şu ana kadar 7 maçta karşılaşırken, bunlardan 2’sini Göztepe, 2’sini Kayserispor kazandı. 3 maç ise berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda her iki takımda 6 gol attı, 6 gol yedi.

Zorlu randevu bugün saat 16.00’da Bornova Stadı’nda oynanacak. Maçın hakemi ise Fırat Aydınus.

Haber: Ramazan Karakuş



