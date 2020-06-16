Jacki Gemelos: “Kayseri’ye geleceğim için çok heyecanlıyım”

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda hem Türkiye Liginde hem de Avrupa Liginde başarılı olmak isteyen Sarı-Kırmızılılar kadrosuna 4 yeni isim dahil etti.



Sarı-Kırmızılı takımın ABD’li yeni transferi Jacki Gemelos yaptığı açıklamada, “Basketbol kariyerimi bitirmeden önce Türkiye’de oynamak istediğimi hep söyledim. Kadın Basketbolu için lig değilse de en iyi liglerden biri. Bu çılgınca çünkü bu sezon Olympiacos WBC ile Yunanistan’a geri döneceğimden çok emindim ama sonunda bu benim ve kariyerim için en iyi karardı. Şuanda bir Avrupa Şampiyonasında oynamak benim için önemli, bu yüzden bu sezon Bellona Kayseri Basketbol takımına gideceğim için heyecanlıyım. Tüm Olympiacos hayranlarım için, eminim tekrar Yunanistan’a geri döneceğim. Sadece bu sezon değil. Hepinizi çok seviyor ve geçen yıl unutulmaz bir sezon için teşekkür ederim. Yeni takımıma odaklanıp Türkiye Ligi ve Avrupa müsabakası için hazırlıklara başlama zamanı geldi. Bunun için çok heyecanlıyım ve işe gitmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

