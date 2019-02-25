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Judo Türkiye Şampiyonasından 3 Madalya

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) faaliyet programında yer alan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası 35 ilden 189 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu.

Judo Türkiye Şampiyonasından 3 Madalya

Karaman’ın ev sahipliğinde Yunus Emre Spor Salonu’nda 2 gün boyunca devam eden şampiyonada minikler, yıldızlar, gençler, ümit gençler, büyükler ve takım kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda madalyalar sahiplerini buldu.
Kayseri’den yarışan sporculardan gençler +100 kg'da yarışan Atila Dinçaslan altın madalyanın sahibi olurken, 63 kg'da Selin Erdoğan ikinci, 81 kg'da Ömer Genç üçüncü olarak şampiyonayı başarıyla tamamladılar.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonasında derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA

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