Judo Türkiye Şampiyonasından 3 Madalya

Karaman’ın ev sahipliğinde Yunus Emre Spor Salonu’nda 2 gün boyunca devam eden şampiyonada minikler, yıldızlar, gençler, ümit gençler, büyükler ve takım kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda madalyalar sahiplerini buldu.

Kayseri’den yarışan sporculardan gençler +100 kg'da yarışan Atila Dinçaslan altın madalyanın sahibi olurken, 63 kg'da Selin Erdoğan ikinci, 81 kg'da Ömer Genç üçüncü olarak şampiyonayı başarıyla tamamladılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonasında derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



