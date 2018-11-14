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Kadınlar Ligi'nde Kayseri Derbisi

Türkiye Kadınlar 3. Ligi'nde heyecan bu hafta başlıyor. 17 Kasım 2018 Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile start alacak Kadınlar Ligi'nin ilk haftasında Kayseri derbisi oynanacak.

Kadınlar Ligi'nde Kayseri Derbisi

Türkiye Kadınlar 3.Lig 9. Grup'ta yeralan Kayseri ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği ile Kılıçaslan Yıldızspor karşılaşacak. Ligin ilk haftasında oynanacak Kayseri derbisi 18 Kasım 2018 Pazar günü oynanacak. müsabakanın başlama saati ise 10.00 olarak belirlendi. bu grupta diğer müsabakalar ise Pema Koleji Gençlikspor ile Kayseri Anadolu Yıldızlarıspor ve Konya İdmanyurdu-Kayseri Erenköyspor arasında oynanacak.

15 grupta 85 takım
6 takımlı 10 ve 5 takımlı 5 grup olmak üzere toplamda 85 takımın mücadele edeceği Türkiye Kadınlar 3. Ligi'nde heyecan bu hafta başlıyor. Lig çift devreli puan usulüne göre oynanacak. Müsabakalar sonrasında gruplarında ilk 2 sırayı alacak 30 takım Play-Off grubuna yükselecek. Play-Off'ta tek maç üzerinden eleminasyon sistemine göre müsabakalar oynanacak.

Son 4 arasına kalan takımlar, çift devreli lig usulüne göre turnuva maçları yapacak. Tarafsız sahalarda oynanacak maçlarda en çok puanı toplayan ekip Türkiye Şampiyonu olacak.
 

İHA

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