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Kadir Has Stadı yeni sezona hazır

Kayserispor’a ev sahipliği yapan Kadir Has Stadı’nda yeni sezon öncesinde bütün hazırlıklar tamamlandı. 33 bin kişilik statta, bütün koltuklar sarı-kırmızı renklerle değiştirildi.

Kadir Has Stadı yeni sezona hazır
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kadir Has Stadı’nda 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu öncesinde bütün hazırlıklar tamamlandı. Kayserispor’a ev sahipliği yapan stadın 33 bin koltuğu sarı-kırmızı renklerle değiştirildi.
Çalışmalar hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, statta hazırlıkların tamamlandığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:
“2017-2018 sezonu öncesinde hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle stadyumun yeni bir çehresi oldu. Kayserispor’un da bu konuda emeği çok büyük. Stadyumun zeminini zaten sezon kapanışı itibariyle bütün çalışmalarına başlamıştık. Stadımız sezona hem zemin olarak hem de fiziki şartları olarak hazır bulunmaktadır. İnşallah çok başarılı bir sezon geçiririz. Kayserispor’un bu sezonda başarılı olacağına inanıyorum. Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapısı hazır bir şekilde sezonun açılışını bekliyoruz.”

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