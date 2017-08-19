Kadir Has’ta ilk randevu

Bu sezon Kadir Has Stadı’nda ilk kez resmi bir maçta taraftarı ile buluşacak olan Kayserispor, Göztepe’yi ağırlayacağı maçta sahadan mutlak suretle galibiyetle ayrılmak istiyor.

Lige farklı Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan temsilcimiz, bu maçın yaralarını sarmak için mücadele edecek. Hafta başından itibaren Göztepe maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Kayserispor, yarın saat 20.00’da oynanacak karşılaşma öncesinde son çalışmasını bugün yapacak. Sarı-kırmızıların bugün yapacağı antrenman basına kapalı olacak.

Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi Özgün Yankaya yönetecek.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



