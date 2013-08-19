Kadir Has'ta Kayseri'nin 'Sefa'sı var!

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanarak sezona üç puanla başlayan taraf oldu.
Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren tek golü 55. dakikada transferin de gözdesi konumunda olan Sefa Yılmaz'dan geldi. Öte yandan Sivasspor'un 21. dakikada Aatif Chahechouhe'nin bir şutu ise direkten oyun alanına döndü.
Bu sonucun ardından Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor ilk maçında 3 puana yükseldi. Lisans problemi nedeniyle maçı tribünden izleyen Roberto Carlos'un takımı Sivasspor ise henüz puanla tanışamadı.
Carlos, Kayseri'de sıkıntıyı aşamadı!
Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, Kayserispor mücadelesinde lisansındaki nedenler nedeniyle tribünde yer aldı.
Carlos, Kayseri'de sıkıntıyı aşamadı!
Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, Kayserispor mücadelesinde lisansındaki nedenler nedeniyle tribünde yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 2013/14 sezonunun ilk haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.
Sezona yeni bir yapılanma ile başlayan ve teknik direktörlüğe futbol oynadığı dönemde dünyanın en iyileri arasında gösterilen Roberto Carlos'u getiren Sivasspor'da, Brezilyalı antrenör lisansındaki problem nedeniyle kulübeye giremedi.
Peru'dan aldığı lisansın UEFA tarafından tanınmaması nedeniyle sorun yaşayan Carlos'un önümüzdeki maçlarda kulübeye girebilmek için kulübü girişimlerini sürdürüyor.
(FARUK AYDEMİR)
(FARUK AYDEMİR)