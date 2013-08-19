Kadir Has'ta Kayseri'nin 'Sefa'sı var!

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanarak sezona üç puanla başlayan taraf oldu.

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren tek golü 55. dakikada transferin de gözdesi konumunda olan Sefa Yılmaz'dan geldi. Öte yandan Sivasspor'un 21. dakikada Aatif Chahechouhe'nin bir şutu ise direkten oyun alanına döndü.