Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadir Has'ta Kayseri'nin 'Sefa'sı var!

Spor Toto Süper Lig'in iki iddialı ekibi Kayserispor ile Sivasspor Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kayserispor, ikinci yarının başlarında bulduğu tek golle ilk maçında üç puanla tanışan taraf oldu.

Kadir Has'ta Kayseri'nin 'Sefa'sı var!

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanarak sezona üç puanla başlayan taraf oldu.
Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren tek golü 55. dakikada transferin de gözdesi konumunda olan Sefa Yılmaz'dan geldi. Öte yandan Sivasspor'un 21. dakikada Aatif Chahechouhe'nin bir şutu ise direkten oyun alanına döndü.
Bu sonucun ardından Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor ilk maçında 3 puana yükseldi. Lisans problemi nedeniyle maçı tribünden izleyen Roberto Carlos'un takımı Sivasspor ise henüz puanla tanışamadı.

Carlos, Kayseri'de sıkıntıyı aşamadı!

Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, Kayserispor mücadelesinde lisansındaki nedenler nedeniyle tribünde yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 2013/14 sezonunun ilk haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.
Sezona yeni bir yapılanma ile başlayan ve teknik direktörlüğe futbol oynadığı dönemde dünyanın en iyileri arasında gösterilen Roberto Carlos'u getiren Sivasspor'da, Brezilyalı antrenör lisansındaki problem nedeniyle kulübeye giremedi.
Peru'dan aldığı lisansın UEFA tarafından tanınmaması nedeniyle sorun yaşayan Carlos'un önümüzdeki maçlarda kulübeye girebilmek için kulübü girişimlerini sürdürüyor.
                                         (FARUK AYDEMİR)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
İlk Gol Sefadan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.