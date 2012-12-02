Kadir Has'ta olaylar vardı!

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Kayserispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe Kayseri'de kötü bir sürpriz ile karşılaştı.Maç için Kadir Has Stadı'na hareket eden Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsüne saldırı olduğu ve otobüsün camlarının kırıldığı öğrenildi.stada giriş yapmak isteyen kafileye 200 kadar taraftarın saldırmak istediği, polisin müdahalesine karşın atılan taşların otobüsün camlarını kırdığı öğrenildi.Fenerbahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın yüzünde sıyrıklar oluştuğu, otobüs şöförünün yaralandığı belirtildi. Fenerbahçeli futbolcular ise saldırıdan etkilenmedi.

Gündüz saatlerinde ise F.Bahçe kafilesinin kaldığı otelin önünde toplanan bir grup Kayserispor taraftarına göz yaşartıcı bombayla müdahale edildi.



ŞOK İDDİA!



Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi konuk ekipte kafileye yapılan saldırı gündeme bomba gibi düştü.Maç için stada giden Fenerbahçe takım otobüsüne bir grup taraftar taşlar ile saldırırken, otobüste camlar kırıldı. Otobüs şöförü ve idari menajer Hasan Çetinkaya saldırıdan etkilendi.Fenerbahçe takım otobüsü hareket halindeyken yapılan bu saldırının ardından kulübün resmi yayın kanalı FB TV'de yapılan açıklamalar ise dikkatlerden kaçmadı.FB TV'de Fatih Demirkol olayı anlatırken saldırının Kayserispor taraftarından gerçekleşmediğini öne sürdü.Saldırı anından sonra ise Trabzonspor taraftarı bir grup olan "Gurbetçi Gençler" adlı grubun sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarında bir takım mesajlara rastlandı.

Bu mesajlar Fenerbahçe taraftarları tarafından gündeme getirildi.

Güvenlik güçlerinden ise saldırı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.



