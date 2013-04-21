Kadir Has'ta puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Avrupa Kupaları'na katılabilme bileti alma yarışı veren Kayserispor, evinde ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Sivasspor ile karşılaştı. Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı goller sonucunda 1-1 berabere sonuçlandı.

Ev sahibi ekip mücadelenenin 35. dakikasında Cleyton'ın asistinde Mouche ile öne geçerken, Sivasspor'un bu gole cevabı 61. dakikada Aatif Chahechouhe'nin asistinde Mehmet Nas'ın ceza alanından attığı gol ile geldi.

Bu skorun ardından Kayserispor puanını 43'e yükseltti ve 6. sıradaki yerinde kaldı. Sivasspor ise 37 puana ulaştı ve küme düşme hattının en üstünde 16. sırada yer alan İstanbul BB ile arasındaki puan farkını 4'e çıkararak 11. sırada yer aldı. Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde İstanbul BB'yi konuk edecek.

KAYSERİ'DE BOBO, SİVAS'TA ENERAMO EN UÇTA!

Kayserispor mücadeleye Gökhan, Salih, Ömer, Khizanishvili, Simic, Riberos, Ceyhun, Sefa, Mouche, Cleyton, Bobo 11'iyle başlarken; Sivasspor ise Borjan, Uğur, Ümit, Navratil, Rajnoch, Kadir, Grosicki, Adem, Mehmet Nas, Chahechouhe, Eneramo 11'iyle sahaya çıktı.

MOUCHE SAHNEYE ÇIKTI

İlk dakikalarda sakin başlayan iki takımdan sahneye çıkan ilk ekip 35. dakikada Kayserispor oldu.

Kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Ceyhun Gülselam kaleye sert bir şut gönderdi ancak top barajdan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cleiton nefis bir pasla Pablo Mouche'yi gördü. Pablo Mouche de yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti.

İlk devrenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve soyunma odasına 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile gidildi.

MEHMET NAS'TAN MÜTHİŞ GOL!

İkinci yarıda beraberlik golünü bulabilmek adına ataklarını sıklaştıran Sivasspor, 61. dakika müthiş bir golle 1-1'i yakaladı.

Aatif Chahechouhe'nun pasıyla topla buluşan Mehmet Nas ceza sahası yayının hemen gerisinde bekletmeden kaleye sert bir vuruşla şutunu gönderdi. Bu müthiş vuruş karşısında kaleci Gökhan Değirmenci'nin çabaları sonuçsuz kaldı ve top ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda iki ekibin de yakaladıkları pozisyonlar skora dönüşmeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.