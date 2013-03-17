Kadir Has'ta SERİ SONU

KAYSERİ ÇIKMAYA BAŞLADI

Maça Cimbom’un şok baskısıyla başlayan Kayserispor bu dakikadan sonra toparlandı. Rakip yarı sahada daha çok topla oynamaya başlayan Kayserispor, G.Saray defansının hatalarını değerlendirmeye çalıştı. Bobo ve Riveros’la pozisyona girmeye çalışan Kayserispor, aradığını bulamadı.

HAMİT SAKATLANDI

G.Saray’da Hamit, girdiği pozisyon sonrasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu, yerini Sabri Sarıoğlu’na bıraktı.

G.SARAY İKİNCİ GOLÜ BURAK’LA BULDU

Melo’nun uzun pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Didier Drogba, ceza sahasındaki Burak Yılmaz’ı gördü. Drogba’nın pasını aldığı anda yüzünü kaleye döner dönmez topu kaleye gönderen Burak, ligdeki 15. golünü attı ve takımını 2-0′lık üstünlüğe taşıdı.

BOBO ATILDI

Karşılaşmada dakika 31′i gösterdiğinde topsuz alanda rakibi Eboue’ye arkadan tekme atan Bobo, hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Ev sahibi Kayserispor bu dakikadan sonra mücadeleye 10 kişiyle devam etti.

CİMBOM ‘KRAL’LA 3 YAPTI

Kayserispor’un 10 kişi kalmasının ardından rakibini yine bunaltmaya başlayan G.Saray’da Felipe Melo ve Sabri ile girdiği verkaçın ardından pasını ceza sahası içinde Burak Yılmaz’a attı. Yerden düzgün bir vuruş yapan Burak, takımını 3-0 öne geçirdi, ligdeki gol sayısını 16′ya çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ DEVRE PENALTI İTİRAZIYLA BAŞLADI

G.Saray ikinci devreye de baskın oynayan taraf olarak başladı. Ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Didier Drogba, rakibi tarafından düşürüldü. Yerde kalan yıldız futbolcu penaltı bekledi ancak hakem aynı görüşte değildi.

SNEIJDER – BURAK ÇIKTI

İkinci devrede G.Saray oyunu istediği gibi yönlendirdi. Çoğunlukla rakip yarı sahada paslaşan Cimbom, rakibine top göstermeyerek dinlenme şansı buldu. Schalke maçının yıldızlarından Burak Yılmaz ve Wesley Sneijder de oyundan alındı. Kalan dakikalarda oyuna giren Umut Bulut pozisyonlar yakalasa da bu şansları gole çeviremedi.

KAYSERİ’NİN TEK SAYISI

Ev sahibi ekip maçın son dakikalarında bir gol buldu. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Alex Silva Cleiton ara pasını ceza sahası içerisinde sol çaprazda bulunan Diego Biseswar’a verdi. Biseswar gelişine çektiği şutu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşma 3-1 G.Saray’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki Schalke 04 zaferinin ardından lige geri dönen G.Saray maça müthiş başladı. Sezonun en iyi futbolunu ilk 10 dakikada sahaya yansıtan G.Saray, dakika 3′ü gösterdiğinde Sneijder’in golüyle skoru 1-0 yaptı. Dakika 9′da Burak Yılmaz’ın pasında topu gelişine gönderen Drogba direğe takıldı.