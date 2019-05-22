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Kadir Has’ta son randevu

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu bu hafta sona erecek. Kayseri’de son maç Pazar günü oynanacak.

Kadir Has’ta son randevu

Spor Toto Süper Lig’de 34. hafta maç programına göre İstikbal Mobilya Kayserispor ile Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da karşılaşacak. Bu maç, bu sezon Kadir Has Stadındaki son maç olacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, son hafta maçı için taraftara çağrı yaptı. Süleyman Akın “Sezonun son maçında taraftarımız ile bütünleşip lige galibiyetle nokta koymak istiyoruz. Hedefimiz olan 44 puana erişip önümüzdeki sezona daha umutlu bakmak istiyoruz” dedi.
 

İHA

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