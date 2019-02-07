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Kadir Has’taki Maçı Ulusoy Yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe maçını İzmir Bölgesinden Alper Ulusoy düdük çalacak.

Kadir Has’taki Maçı Ulusoy Yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 21.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Mustafa Eme Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4.Hakem Koray Gençlerler
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından İstikbal Mobilya Kayserispor ve Fenerbahçe maçına atanan Alper Ulusoy bu sezon Sarı-Kırmızılı takımın 5 maçında görev alırken, Fenerbahçe’nin ise 2 maçında görev yaptı.
Alper Ulusoy’un bu sezon hem İstikbal Mobilya Kayserispor’un Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında düdük çalarken, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçlarında ise VAR hakemi olarak görev yaptı. Ulusoy, Fenerbahçe’nin Beşiktaş maçında 4.Hakem olarak ve Aytemiz Alanyaspor maçında ise Hakem olarak görev yaptı.

Alper Ulusoy’un bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor ve Fenerbahçe yönettiği maçlar;
İ.M. Kayserispor 0-0 Evkur Yeni Malatyaspor - HAKEM
İ.M. Kayserispor 0-2 Atiker Konyaspor - VAR
İ.M. Kayserispor 2-2 Çaykur Rizespor - VAR
İ.M. Kayserispor 2-0 Demir Grup Sivasspor - HAKEM
Kasımpaşa 0-3 İ.M. Kayserispor - VAR
Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş - 4.HAKEM
Fenerbahçe 2-0 Aytemiz Alanyaspor - HAKEM
 

İHA

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