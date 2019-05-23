Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadir Has’taki son maçta düdük Fırat Aydınus’ta

İstanbul Bölgesi Hakemi Fırat Aydınus, İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına atandı.

Kadir Has’taki son maçta düdük Fırat Aydınus’ta

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 34. haftasında Kayseri’de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu karşılaşmaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus’u görevlendirdi. Bu müsabakada Fırat Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Emre Malok olarak belirlendi. Fırat Aydınus, 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2’şer kez maçında görev yaptı. Kayserispor’un Trabzonspor ile Çaykur Rizespor maçlarında düdük çalarken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ise Fenerbahçe ile Antalyaspor maçlarında görev yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu 2 maçtan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 beraberlik aldı. 26 Mayıs 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kasyerispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası saat 19.00’da başlayacak. Fırat Aydınus'un bu sezon iki takım yönettiği maçlar şöyle:
 
İ.M.Kayserispor 2-2 Çaykur Rizespor (Hakem)
Trabzonspor 4-2 İ.M.Kayserispor (Hakem)
İ.M.Kayserispor 2-0 D.G.Sivasspor (VAR)
Fenerbahçe 2-2 B.B.Erzurumspor (Hakem)
Antalyaspor 1-1 B.B.Erzurumspor (Hakem)
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporKADİR HASFırat Aydınus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.