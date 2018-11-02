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Kale Yine Muammer’in

Kayserispor’un Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçında kalede Muammer Zülfikar Yıldırım oynayacak.

Kale Yine Muammer’in

Spor Toto Süper Lig’in 11.haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor’da Demir Grup Sivasspor maçında ilk resmi maçına çıkan milli kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım MKE Ankaragücü maçında da ilk 11’de forma giyecek.
Ligde geride kalan 10.hafta sonunda sadece 1 maçta 90 dakika forma giyen Muammer Zülfikar Yıldırım kaleyi kolay kolay bırakacağa benzemiyor. Ligin 10.haftasında oynanan ve Kayserispor’un 2-0 kazandığı maçta ilk resmi maçına çıkan Muammer Zülfikar Yıldırım sergilediği performans ile teknik heyetin beğenisi kazandı. Teknik heyet MKE Ankaragücü maçında kaleyi Muammer Zülfikar Yıldırım’a emanet edecek.
 

İHA

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