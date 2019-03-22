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Kaleci Muammer ömürlük imza atacak

İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, basketbolcu Dila Aşkın ile evliliğe ilk adımı attı.

Kaleci Muammer ömürlük imza atacak

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor'un kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor takımında oynayan Dila Aşkın ile evlilik akti yaptı. Süper Lig'e Milli maç ve Seçim arası verildiği süreci değerlendiren başarılı file bekçisi, sade bir tören ile Dila Aşkın ile nişanlandı.




Aileler arasında gerçekleştirilen nişan töreni ile evlilik yüzüklerini takan futbolcu Muammer Zülfikar Yıldırım ile basketbolcu Dila Aşkın, yaz döneminde gerçekleştirilecek düğün töreni ile dünya evine girecek.
 

İHA

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