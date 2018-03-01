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Kaleci muammer sezonu kapattı

Kayserispor’un file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım, Ankara Memorial Hastanesinde ameliyat oldu. Başarılı file bekçisinin sezonu kapattığı öğrenildi.

Kaleci muammer sezonu kapattı
Omzundaki rahatsızlığı  artan ve ligin 22. Haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına götürülemeyen kaleci  Muammer Zülfikar Yıldırım, önceki gün o Ankara'da başarılı bir ameliyat geçirdi.
Ankara Memorial Ortepedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Demirtaş tarafından ameliyatı başarılı geçen Yıldırım,  dün taburcu oldu.
Tedavisine Ankara'da devam edilecek oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.
Kayseri Gündem
 
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