Kaleci muammer sezonu kapattı

Omzundaki rahatsızlığı artan ve ligin 22. Haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına götürülemeyen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, önceki gün o Ankara'da başarılı bir ameliyat geçirdi.

Ankara Memorial Ortepedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Demirtaş tarafından ameliyatı başarılı geçen Yıldırım, dün taburcu oldu.

Tedavisine Ankara'da devam edilecek oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.

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