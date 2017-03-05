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KALEMİZDE SON DAKİKA GOLÜ

ayserispor ile Kasımpaşa Süper Lig’in 23. haftasında karşılaştı. Mücadele Kasımpaşa'nın son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi.

KALEMİZDE SON DAKİKA GOLÜ
Süper Lig'de iki formda takımın mücadelesinde Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Kayserispor Kasımpaşa mücadelesi 2-2 bitti ve puanlar paylaşıldı.

Dakika 25'de Deniz Türüç frikikten attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada Titi penaltıdan bulduğu golle mücadelede beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 73. dakikada Raheem Lawal Kaysersipor'u tekrardan öne geçirdi. Maçın bu şekilde biteceği düşünülürken Andre Castro  90+3'de attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. 

Kasımpaşa puanını 29'a yükseltirken Kayserispor puanını 26'ya çıkarttı. 
fanatik
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SÜPER LİGKayserisporKASIMPAŞA
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