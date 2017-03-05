KALEMİZDE SON DAKİKA GOLÜ

Süper Lig'de iki formda takımın mücadelesinde Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Kayserispor - Kasımpaşa mücadelesi 2-2 bitti ve puanlar paylaşıldı.
Dakika 25'de Deniz Türüç frikikten attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada Titi penaltıdan bulduğu golle mücadelede beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 73. dakikada Raheem Lawal Kaysersipor'u tekrardan öne geçirdi. Maçın bu şekilde biteceği düşünülürken Andre Castro 90+3'de attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Kasımpaşa puanını 29'a yükseltirken Kayserispor puanını 26'ya çıkarttı.
fanatik
Dakika 25'de Deniz Türüç frikikten attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada Titi penaltıdan bulduğu golle mücadelede beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 73. dakikada Raheem Lawal Kaysersipor'u tekrardan öne geçirdi. Maçın bu şekilde biteceği düşünülürken Andre Castro 90+3'de attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Kasımpaşa puanını 29'a yükseltirken Kayserispor puanını 26'ya çıkarttı.
fanatik