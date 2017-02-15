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Kampanyalı biletlere hücum

Ligde çıkışa geçen Kayserispor’un, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Kadir Has Stadında oynanacak bütün iç saha maçları için başlatılan kombine bilet kampanyasına ilgi devam ediyor.

Kampanyalı biletlere hücum

Kayserispor  Passolig’in işbirliği ile kartı olmayan taraftarlar için, Cumhuriyet Meydanı Almer AVM önünde açılan stantta satışlar  tüm hızıyla sürüyor. 

Yapılan kampanyada Passolig kartlarına Batı Tribün için 100 TL, Doğu Tribün için 80 TL, Kuzey Kale Arkası tribünü için 20 TL yükleten herkes, sezon sonuna kadar Kayserispor iç saha maçlarını Kadir Has Stadı’ndan takip edebilecek. Bilet kampanyasına ilk günden itibaren gösterilen yoğun ilgi devam ediyor.

30 Ocak’a kadar açık olacak stantta, kart temini ve bilet dolumu işlemleri de yapılacak. Bu merkezden iç saha maçlarının tamamı için yükleme yaptıracak taraftarlara Kayserispor atkısı hediye ediliyor.
Haber-Foto: Ufuk ÇAMDAL 

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