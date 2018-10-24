Kapalı Kale Taraftarlar Derneğinden Açıklama

Ekonomik sıkıntıların çözülmesi noktasın şehrin ileri gelenleri ve Kayserispor taraftarı hem sosyal medyadan hem de yaptıkları açıklamalar ile dikkat çekmeye devam ediyorlar.

Şehrin ileri gelenleri tarafından yapılan toplantılar ve alınan kararlar Kayserispor’un geleceği adına büyük önem taşırken, taraftarlar ise adeta siper olmuş durumda.

Kapalı Kale Taraftarlar Derneği yaptığı yazılı açıklamada, “ Bilindiği üzere geçen hafta kulübümüz tarafından seçimli genel kurul kararı alınmış ve bu durum tüm Kayserispor taraftarlarınca üzüntüyle karşılanmıştır. Taraftarlarımızca sosyal medya üzerinden bu duruma tepki olarak şehrin ileri gelen isimlerinden Kayserispor'a sahip çıkılması talep edilmiştir.



Kulübümüz tarafından bugün yayınlanan açıklamayla ise görüşmelerin olumlu geçtiği ve 1-2 gün içinde daha somut gelişmelerin olabileceği aktarılmış olduğunu sevinçle öğrenmiş durumdayız. Ancak bu sürecin böyle kritik bir zamanda olması ve bu sürecin uzaması telafisi olmayan zamanların oluşmaması adına; hiç vakit kaybetmeden bir an önce takımımıza şehrin ileri gelenleri, başkanları ve iş adamlarınca destek olunması verilen sözlerin yerine getirilmesi şarttır. Bu süreç zarfında hepimizin ve Kayseri şehrinin en büyük değeri olan Kayserispor'umuza şehrin ileri gelenleri, Bakan Mehmet Özhaseki ve Başkan Mustafa Çelik olmak üzere tüm iş adamlarınca hiç zaman kaybetmeden bu sürecin olumlu şekilde karara bağlanmasını temenni ediyoruz ve inanıyoruz.”

