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Kapanış 3 puanla olsun!

Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, devre arası öncesindeki son maçında yarın evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçtan alacağı 3 puanla puanını 33’e çıkarma çabasında.

Kapanış 3 puanla olsun!
Daha önce belirlediği 25 puan hedefini tutturan Kayserispor’da şimdiki hedef devre arasına 33 puanla girmek. Geçen hafta deplasmanda Aksihar Belediyespor’u 2-0 ile geçerek bu hedefine bir adım daha yaklaşan temsilcimiz, yarın ki maçı da kayıpsız geçebilmenin hesabını yapıyor.
Hazırlıklarını hafta boyunca yaptığı antrenmanla sürdüren sarı-kırmızılılar yarın ki maç öncesinde son çalışmasını bugün yaparak maç saatini beklemeye koyulacak.
Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesi yarın 14.00’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Maçın hakemi Denizli bölgesinden Ümit Öztürk.
Kulüp Başkanı Erol Bedir yarınki maçta taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, “Bu maç ilk devrenin kapanış maçı. Önceki maçlarda olduğu gibi bu maçta da onların desteğini arkamıza alabilirsek galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Tribünleri hınca hınç dolduralım ve Türkiye’ye örnek teşkile edelim” diye konuştu.
Kayseri Gündem  
 
 
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