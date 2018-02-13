Kar Kaplanlarından “Zeytin Dalı Harekâtı”na destek

Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, son sabah sporlarını Erciyes ve Kıranardı arasındaki bölgede gerçekleştirdi.

Geleneksel kar banyosu, yürüyüş, kültür fizik ve sağlıklı, bilinçli sporu tamamladıktan sonra üzerinde 'Zeytin dalı harekatına ve Mehmetçiklerimize Erciyes Kar Kaplanları olarak canı gönülden destek veriyoruz' pankartını açarak, Türkiye düşmanlarına, hainlere ve destekçilerine net mesaj verdi.

Kulüp Başkanı Rıfat Postacı, Ata'ları gibi kendilerinin de her zaman Devletin ve Milletin emrinde olduklarını, özellikle son Zeytin Dalı Harekatı için kan bağışında bulunarak, spor yaparken de destek vererek yanlarında olduklarını tekrarladı.

“Biz birileri gibi şov ve gösteri yapmayız” diyen Postacı "Bugüne kadar yaptıklarımız ve net ortaya koyduğumuz tavır ortada. Sadece spor yapmıyoruz. Kan bağışında bulunuyoruz. Mavi kapak toplayarak engelli aracı hediye ediyoruz, değişik yerlerde moral konserleri veriyoruz, kütüphaneler kuruyoruz, dağlarda temizlik yapıyoruz, ağır kış şartlarında yaban av hayatı için yem bırakıyoruz, ilk yardım, arama-kurtarma eğitimlerine katılıyor, sporun sağlıklı, bilinçli, lisanslı ve disiplinli yapılması için televizyon programları yapıyoruz. Allah, Devletimizin, Milletimizin, Mehmetçiklerimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.



Kurum Haberi



