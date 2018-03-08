Karabük hazırlığı sürüyor

Süper Lig’de Pazar günü saat 13:30'da evinde Karabükspor ile karşılaşacak olan Kayserispor dün akşam yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra istasyon, dar alanda pas, şut çalışması ve çift kale maçın ardından antrenman noktalandı.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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