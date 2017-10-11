“Karabük’le Romanya derbisi yapacağız”

Kayserispor’da cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Marius Sumudica rakip takımda forma giyen 5 oyuncunun Rumen asıllı olmasıyla ilgili ilginç bir benzetme yaptı.

Karşılaşma için “Romanya derbisi olacak” diyen Sumudica şunları söyledi:

"Karabükspor'un 5 Rumen oyuncusu var. Kendilerini göstereceğine inanıyorum. Çünkü Rumen bir teknik adama karşı oynayacaklar. Daha hırslı ve rekabetçi bir hisle oynayacaklar. Benim için en zor maçlardan biri. Galatasaray maçından sonra ilk zorlu maç diyebilirim" diye konuştu.

(fotomaç)

