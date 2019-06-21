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Karakaya: “Her şey  Kayserinin çocukları için”

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı Teknik Direktörü Enes Karakaya, “2. Lig Kayserimize hayırlı olsun. Her şey Kayseri ve Kayserinin çocukları için” dedi.

Karakaya: “Her şey  Kayserinin çocukları için”

Kadınlar 3. Lig’den 2. Lige yükselerek Kayseri’nin gururu olan Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımında şampiyonluk sevinci sürüyor. Kendi imkanları ile büyük bir başarıya imza atan Kırmızı-Siyahlı kulüp 2019-2020 sezonunda Kadınlar 2. Liginde mücadele edecek. 2. Ligin Kayseri’ye hayırlı olmasını belirten Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı Teknik Direktörü Enes Karakaya yaptığı açıklamada, “2.Lig Kayserimize hayırlı olsun. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız Musa Soykarcı'ya TÜFAD Başkanımız Osman Yozgat'a Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici'ye, Spor A.Ş. Müdürümüz İbrahim Somtaş'a, Stad Müdürümüz Ahmet Uzaslan'a ve her zaman yanımızda olan antrenörlere, yöneticilere, arkadaşlarımıza ve büyüklerimize, çok değerli basın mensubu arkadaşlarımıza, velilerimize ve taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür ederiz. Kayseri olarak hep birlikte güçlüyüz, bu şehir bizim her şey Kayseri ve Kayserinin çocukları için” dedi.
 

İHA

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