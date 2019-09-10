Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaman: “3 puanla tanışmak istiyoruz”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Antalya’dan gerekli sonucu alarak Kayseri’ye dönmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor, ligin 4’üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri ve kısa alanda pas çalışması gerçekleştirdi.


 
Karaman: “Antalya’dan gerekli sonucu alarak Kayseri’ye dönmek istiyoruz”
Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Son gelen 3 oyuncu takımın genel durumunu bir anda değiştirdi. Hem rekabet ortamını hem de kaliteyi artırdı. Antalya iyi bir takım. Özellikle hem geçen sene hem de bu sene de iyi bir başlangıç yaptı. Dolayısıyla biz de hem konum hem de puan olarak şiddetle bir an önce 3 puanla tanışmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Galatasaray maçında yediğimiz 3 tane kırmızı kart var. Bu bizim için bir dezavantaj ama bütün bunlara rağmen oraya gidip en iyi şekilde mücadele edip gerekli sonucu alarak Kayseri’ye dönmek istiyoruz” diye konuştu.



 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporHikmet Karaman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.