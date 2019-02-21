Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaman: “Ayağımız yere sağlam basmalı”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, gelecek adına plan yapmadıklarını söyleyerek, “Ayağımız yere sağlam basmalı. Yer kaygan” dedi.

Karaman: “Ayağımız yere sağlam basmalı”

Kayseri’de faaliyet gösteren özel bir okul tarafından düzenlenen Futbol Ve Spor Kültürü etkinliğine katılan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hikmet Karaman, “Kayserispor olarak Avrupa kupalarını düşünecek pozisyonda değiliz. Öncelikli hedefimiz kümede tutunmak. Bunun için ayaklarımız yere sağlam basmalı. Yer kaygan. Bir kayarsak toparlayamayız. Önce yere sağlam basalım sonra hedef koyarız” dedi.



Futbola sokak aralarında futbol oynayarak başladığını, sonrasında ise futbol dünyası içerisinde olmak adına teknik direktörlüğü meslek edindiğini ifade eden Karaman, “Hoca olmak genlerimde varmış. Hocalık yapmayı seviyorum. İşimi severek yapıyorum. Hoca olarak 2 kupa kazandım. Ama yeterli değil. Bunların sayısını artırmam lazım” ifadeleri kullandı.

Hollandalı Johan Cruyff ve Arjantinli Marcelo Bielsa, İspanyol Pep Guardiola gibi isimlerin fikirlerinden zaman zaman yararlandığını söyleyen Hikmet Karaman, Türkiye’de de başarılı birçok teknik direktör olduğunu vurguladı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı da yer aldı. Söyleşi sonrasında okul müdürü Mehmet Keskinkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Sonrasında öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporHikmet Karamanİstikbal Mobilya KayserisporTeknik Direktör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.