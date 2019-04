Karaman: "Bu skor bize yakışmadı"

MKE Ankaragücü ile dün oynanan ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, yapılan antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Karaman, oyuncularını sık sık uyardı.



"Telafi etmek zorundayız"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, MKE Ankaragücü karşısında alınan sonucun kendilerine yakışmadığını ifade ederek, "Kendi sahamızda aldığımız mağlubiyet bundan önce oynadığımız maç performansına yakışmadı. Özellikle 90 dakikayı genel değerlendirdiğimizde vasat oynadığımız ama bireysel hatanın fazla olduğu bir maç gördük. Yediğimiz her iki golde de basit hatalar yaptık. Bazen vasat oynayabilirsiniz ancak maçı berabere bitirmek zorundasınız. Çünkü o türde deneyimli ve tecrübeli oyuncularımız var. Evet, eksikliklerimiz olabilir, her hafta aynı şekilde bununla mücadele ettik. Belki Şamil’in de oyundan çıkması oyuncu hamlelerinde bizi zor duruma düşürmüş olabilir. Ama bütün bunlara rağmen oyunu berabere bitirebilmeliydik. İyi bir hava, iyi bir taraftar topluluğu oluşturduğumuz son Sivas maçından sonra bu skor bize yakışmadı, açıkça söyleyeyim. 3 puan alsaydık bir anda lig 5.’si olacaktık, farklı bir konumda olacaktık. Bunu telafi etmek zorundayız. Yani iç saha mağlubiyetini takım olarak bir deplasman maçında telafi etmeliyiz. Bu da önümüzdeki maçlarda ortaya çıkacak" diye konuştu.



"En iyi performansı ortaya koymak zorundayız"

Galatasaray karşılaşmasında en iyi performansı ortaya koymak zorunda olduklarının altını çizen Karaman, "Bütün deplasmanlar için geçerli. Bu kadar büyük bireysel hatalar yapmamalıydık. O zaman bu oyunu affettirmek için ilk deplasman maçı Galatasaray olabilir. Burada en iyi performansı ortaya koymak zorundayız. Onlar da şampiyonluğa gidiyor, diğer takımları da ilgilendiren bir müsabaka. Ama dün burada 1 ya da 3 puan alsaydık alt ile ilişiğimizi tamamen kesecektik. Matematiksel her şey devam ediyor. Böyle bir durumda önce kendimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması 20 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.