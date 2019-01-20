Karaman'dan Umut Bulut Açıklaması

İstikbal Kayserispor, Sport Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, oyunun hakiminin kendilerinin olduğunu söyleyerek, hücum olarak üretken olamadıklarını kaydetti.

Son vuruşlarda başarılı olamadıklarından yakınan Karaman, “Boştaki adamı bulup gol vuruşunu yapamadık. 4 maçtır görevin başındayız. 3 deplasman oynadık ve 8 puan aldık. Maç başına 2 puana geliyor. Bu puan ortalamasına devam edersek tehlikeli bölgeden çıkarız. Zevkli bir maç oldu” diye konuştu.



"Umut Bulut açıklaması"

Maçın bir bölümünde Umut Bulut’u oyundan almasını ve yaşananları değerlendiren Karaman, “Oyunun bir bölümünde Umut’u oyundan aldım. Oyuncumuz bozuldu. Sonra kendini ikaz ederek şu açıklamayı yaptım. Biz ona bir oyun görevi verdik ve görevini yaptı. Karşı teknik adam hamle yapınca bizde hamle yapmak zorunda kaldık. Ama oyuncumuz verdiğimiz görevi en iyi şekilde yaptı. Futbolda oyuncu değişiklikleri var. Zaman zaman bunu maçlarda yaşıyoruz, oyuncular maçtan çıkarken bozluyorlar. Bazen teknik adamlar 20. dakika değişlik yapabilir, yapması da lazım. Biz teknik direktörler ya 45 ya 60 bekliyoruz. Oyuncuyu almayayım, biraz bekleyeyim bozulmasın diye. Biz bu düşünceyi felsefeyi değiştirmeliyiz. Rakip takımım teknik adamı hamle yapıyor, sizde hamle yapmak zorundasınız. Sen kötü diye çıkmadın ki kendisi daha sonrada söylediklerimi anlayınca mutlu oldu. Biz iyi maç çıkardık" açıklamasını yaptı.

