Karaman: "Geçmişteki kimliğimize bürünmemiz lazım"

İM Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Dün oynanan Trabzonspor maçında ter döken futbolcular da, takımdan ayrı düz koşuyla antrenmanı tamamladı.



İdman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Trabzonspor maçı, her iki takımın da oyun anlayışını düşündüğümüzde bol gollü olabilir. Puanla dönebileceğimiz düşüncesi içerisinde olduğumuz bir maçtı. Yediğimiz 1. ve 3. gol önemliydi. Trabzonspor’un iyi pas trafiği, daha istekli olması ve mücadelelerde agresif tavrını ortaya koymasını biz yapamadık. Yapmadığımız zaman da takım defansı olarak ve grup defansı olarak başarılı olamadık. 2-0’dan sonra 2-2’ye gelmek kolay değil. 2-2’yi yakaladık ama 40 saniye geçmeden 3’üncü golü yedik. Orada da takım halinde düşünceli olmamız lazım. Çünkü Trabzonspor başlama vuruşunu yaptı ve 3’üncü pasta gol oldu. Yemememiz lazımdı. Bunun kritiğini yapacağız" ifadelerini kullandı.



Takımın son haftalarda duruşunu bozduğunu kaydeden Karaman, "Çünkü son haftalarda hatalı goller yiyoruz ve takım olarak da duruşumuz iyi değil. Bazı mazeretlerimiz olabilir, eksik oyuncularımız olabilir ama ne olursa olsun geçmişteki kimliğimize tekrar bürünmemiz lazım. Önümüzde çok önemli bir maç oynayacağız. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız" dedi.

