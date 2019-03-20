Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaman Gönülleri Fethetti

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı kırmızılı camiada gönülleri fethetti.

Karaman Gönülleri Fethetti

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı grafik çizen İstikbal Mobilya Kayserispor ile 14. hafta sonunda anlaşan Teknik Direktör Hikmet Karaman, geride kalan 12 maçta sergilenen futbol ve alınan puanlar ile büyük takdir topladı. Sarı kırmızılı takımın topladığı 20 puanda büyük rolü olduğuna inanılan Hikmet Karaman, taraftarların olduğu kadar halkın da sevgisini kazanmış durumda. Daha önceki yıllarda Kayserispor ve Erciyesspor'da da görev yapan, ikinci kez İstikbal Mobilya Kayserispor'da görev üstlenen Karaman, lige verilen arada şehirde tur atarak alışveriş yapıyor. Kendisine gösterilen ilgiden ve övgülerden son derece memnun olan Karaman, takımı başarıya taşıyacağına inandığını söyledi. Sarı Kırmızılı takımın şu ana kadar elde ettiği başarı için 'ekip çalışması' diyen Karaman, ligde henüz neticeye varmadıklarını, hedefe ulaşmak için işi sıkı tutmak zorunda olduklarını söyledi.
Karaman, "Kalan 8 maçtan alnımızın akıyla çıkarak takımımızı hedefe ulaştıracağız. Bu noktada herkesin desteğine ihtiyacımız var" yorumu yapıyor.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporHikmet Karaman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.