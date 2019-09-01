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Karaman: "Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti. Hakem maçın skoruna damgasını vurdu, maçla ilgili tek analizim o" dedi.

Maçı değerlendirmenin teknik anlamda çok zor olduğunu ifade eden Karaman, "3-2'den sonra 3 tane kırmızı kart, maçı değerlendirmek teknik anlamda çok zor. Buraya gelene kadar bütün pozisyonları seyrettim. Tabii maçtan önce hakemlerle ilgili durumlara bakınca çok şey aklımdan geçiyor. İlk 45 dakika 1-0 galip duruma geçtik. Daha sonra Galatasaray 15-20 dakika iyi pas yaptılar. İkinci yarıda özellikle Mensah'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Orada 2-0 yapabilsek maç başka yerlere gidebilirdi" ifadelerini kullandı.
 
"Hakem maçın skoruna damgasını vurdu"
Maçın Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun ikinci yarı kontrolü kaybettiğini belirten Karaman, "Pedro'nun hareketine bakıyorum, nasıl ikinci sarı kartı gösteriyor? Maçın içerisinde belli dakikalar var. Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti. Hakem maçın skoruna damgasını vurdu, maçla ilgili tek analizim o" diye konuştu.
 

İHA

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