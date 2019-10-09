Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaman Kayseri'den ayrıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'daki görevini noktalandıran Hikmet Karaman, Kayseri'den ayrıldı.

Karaman Kayseri'den ayrıldı

6 Aralık 2018 tarihinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşme yapan ve sarı kırmızılı takımın başarısı için mücadele veren teknik direktör Hikmet Karaman, istifasından sonra dün akşam Kayseri'den ayrıldı.
Geçen sezonun 15.haftasında sarı kırmızılı takımda göreve başlayan Hikmet Karaman, 27 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında 8 galibiyet, 12 beraberlik elde ederken 10 kez de mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılı takım, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü.

Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon çıktığı 7 müsabakada 3 beraberlik 4 yenilgi aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hikmet Karaman yönetiminde son 30 resmi maçı ve sonuçları şöyle:
Süper Lig
Kasımpaşa-Kayserispor 0-3
Kayserispor-Akhisarspor 1-0
BB Erzurum-Kayserispor 1-1
Antalyaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Bursaspor 1-1
Yeni Malatya-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
Kayserispor-Göztepe 2-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Beşiktaş 2-2
Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0
Kayserispor-Başakşehir 1-1
Sivasspor-Kayserispor 1-3
Kayserispor-Ankaragücü 0-2
Galatasaray-Kayserispor 3-1
Kayserispor-Alanyaspor 1-1
Trabzonspor-Kayserispor 4-2
Kayserispor-Kasımpaşa 2-1
Akhisarspor-Kayserispor 2-2
Kayserispor-B.B.Erzurum 0-2
Kayserispor-Alanyaspor 0-1
Ankaragücü-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Galatasaray 2-3
Antalyaspor-Kayserispor 2-2
Kayserispor-Denizlispor 1-1
Konyaspor-Kayserispor 2-1
Göztepe-Kayserispor 4-0
Türkiye Kupası
Kayserispor-Akhisarspor 1-2
Akhisarspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Altay 4-1
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporİstikbal Mobilya KayserisporHikmet Karaman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.