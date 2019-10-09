Karaman Kayseri'den ayrıldı

6 Aralık 2018 tarihinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşme yapan ve sarı kırmızılı takımın başarısı için mücadele veren teknik direktör Hikmet Karaman, istifasından sonra dün akşam Kayseri'den ayrıldı.

Geçen sezonun 15.haftasında sarı kırmızılı takımda göreve başlayan Hikmet Karaman, 27 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında 8 galibiyet, 12 beraberlik elde ederken 10 kez de mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılı takım, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü.



Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon çıktığı 7 müsabakada 3 beraberlik 4 yenilgi aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hikmet Karaman yönetiminde son 30 resmi maçı ve sonuçları şöyle:

Süper Lig

Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

Kayserispor-Akhisarspor 1-0

BB Erzurum-Kayserispor 1-1

Antalyaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Bursaspor 1-1

Yeni Malatya-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

Kayserispor-Göztepe 2-1

Konyaspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Beşiktaş 2-2

Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Başakşehir 1-1

Sivasspor-Kayserispor 1-3

Kayserispor-Ankaragücü 0-2

Galatasaray-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 4-2

Kayserispor-Kasımpaşa 2-1

Akhisarspor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-B.B.Erzurum 0-2

Kayserispor-Alanyaspor 0-1

Ankaragücü-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Galatasaray 2-3

Antalyaspor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Denizlispor 1-1

Konyaspor-Kayserispor 2-1

Göztepe-Kayserispor 4-0

Türkiye Kupası

Kayserispor-Akhisarspor 1-2

Akhisarspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Altay 4-1

