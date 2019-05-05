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Karaman'lar 4 yıl sonra karşılaşacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile İstiklal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 4 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Karaman'lar 4 yıl sonra karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Trabzonspor ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek. Ligin iki önemli takımı arasında oynanacak olan müsabakada Trabzonspor, Avrupa bileti almak isterken, İM Kayserispor ise üst basamaklara doğru tırmanmak istiyor. Aynı zamanda iki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ve Hikmet Karaman da 4 yıl sonra ilk kez birbirlerine rakip olacak.
 
3. kez karşılaşacaklar
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile İstiklal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kariyerleri boyunca iki kez karşı karşıya geldi. 27 Ocak 2008'de Konyaspor ile Ankaraspor (Osmanlıspor) arasında oynanan maçta Ünal Karaman, Ankaraspor'u çalıştıran Hikmlet Karaman'a 3-1 mağlup olmuştu. İki teknik adam son olarak 28 Ocak 2015'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 biten maçta mücadele etmişti.
 
Ünal Karaman
Trabzonspor'un başında bu sezon önemli bir çıkışa imza atan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, Kayserispor'a karşı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bordo-mavili takımın başında rakibine karşı ilk galibiyetini sezonun ilk yarısında 2-0'lık skorla alan Karaman, bu kez taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
 


Hikmet Karaman
İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bordo-mavili takıma karşı toplamda 22 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Karaman, Trabzonspor'a karşı son maçını ise 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynamıştı. Tecrübeli teknik adam müsabakayı 2-1 kaybetmişti.


 

İHA

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