Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaman: "Maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündük ve öyle oldu"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündüklerini ve öyle de olduğunu belirterek, yediklerin ilk golün kalecilerinin klasına yakışmadığını söyledi.

İstikbal Mobalya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, maçın başında 2-0 yenik duruma düştüklerini belirterek, "Maçın başında 2-0 yenik duruma düştük özellikle ilk yediğimiz gol bizim kalecimizin klasına yakışmadı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Belki pozisyonda faul değildi ama 2-0'dan sonra olağanüstü mücadele ettik. 2-1 yakaladık. İlk devrenin sonlarında belki 2-2 olabilirdi ama nihayetinde bu skoru yakaladık ama 30-40 saniye sonra gol yedik. Oyunda tutunamadık. 5-6 dakika geçirsek belki oyunu başka bir yere çevirebilirdik. Dolaysıyla fazla konuşmaya gerek yok. Maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündük ve öylede oldu. Ünal hocayı ve Trabzonspor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporHikmet KaramanTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.