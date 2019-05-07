Karaman: "Maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündük ve öyle oldu"

İstikbal Mobalya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, maçın başında 2-0 yenik duruma düştüklerini belirterek, "Maçın başında 2-0 yenik duruma düştük özellikle ilk yediğimiz gol bizim kalecimizin klasına yakışmadı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Belki pozisyonda faul değildi ama 2-0'dan sonra olağanüstü mücadele ettik. 2-1 yakaladık. İlk devrenin sonlarında belki 2-2 olabilirdi ama nihayetinde bu skoru yakaladık ama 30-40 saniye sonra gol yedik. Oyunda tutunamadık. 5-6 dakika geçirsek belki oyunu başka bir yere çevirebilirdik. Dolaysıyla fazla konuşmaya gerek yok. Maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündük ve öylede oldu. Ünal hocayı ve Trabzonspor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

