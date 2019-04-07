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Karaman: “Önemli bir deplasmandan üç puan aldık”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman; Demir Grup Sivaspor maçının ardından, "Önemli bir deplasmandan üç puan aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İM Kayserispor, deplasmanda DG Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Oyunun ilk 15 dakikalık bölümünde iyi pozisyonlarımız var, Sivasspor’un kazandığı penaltıya kadar. İlk yarım saate kadar biz 2-0 öne geçebilirdik. 40 dakikaya kadar 3-0 mağlup duruma da düşebilirdik. İlk devre çok dramatik bir maç izledik. Sınırlı bir kadro ile mücadele ediyoruz. Milli takımdan sakat dönen oyuncularımız oldu. İkinci yarı Sivas’ın yaptığı değişiklikler ile topun yüzdesi onlara geçti. Ama önemli bir pozisyon vermedik. Önemli bir deplasmandan üç puan aldık. Kaybetseydik aşağıya yakın olacaktık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum“ şeklinde konuştu.
 

İHA

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