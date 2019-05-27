Karaman: “Son maçımızı kazanmak isterdik"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Bir tarafta üzüntülü, bir tarafta sevinçli bir grup var. Empati yapmak gerekiyor. Son maçımızı kazanmak isterdik. İyi başlayamadık. İkinci yarı 10 kişi oynadık. Yaptığımız değişikliklerle pozisyon da bulduk. Hedefimize ulaşmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla yeni sezonun bütün takımlar planlamasını yapmak zorunda. Futbolda bunlar var. Bir an önce toparlanıp şehre doğru mesaj vermek lazım. Türkiye’de birbirimizi çok kırıyoruz. Bu doğru değil. Adana demir maçı vardı. 30 saniyede maç değişti. Kaybettikten sonra inanılmaz şekilde suçlular aranıyor. Futbol böyle güzel. Avrupalıları alkışlıyoruz. Mağlubiyetler olur, küme düşmeler de olur. Düşen takımların çoğu çıkmaya çalışıyor. Düşen takımların acılarını yaşıyoruz. Bugüne kadar çıkan en iyi kadro ile çıkmaya çalıştık. Sonuç ve skor herkese hayırlı olsun" dedi.



Sorulan bir soru üzerine ise Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Başkan ile birebir konuşma yaptık. Başkanın bir telefonu ile geldim. Görevimizi yaptık. Futbolda olduğu gibi ekonomik süreç var. Bazen dışarı yansır bazen de yansımaları biz içeride daha iyi biliriz. Hal böyleyken şehrin önemli kişilerin de önümüzdeki sezonun planlamalarında yardımcı olmaları lazım. Başkan da söyledi, takım kurulacaksa ilk 5’e oynayacak bir takım kuralım. Eğer o bütçeyi ortaya koyamazsanız olmaz. Bir tek Erol Bedir Bey’in şahsi para vererek yapacağı iş değil. Kayseri şehrinin takımı, şehrin ulemalarının ortaya çıkması lazım. Ben tek başına Donkişot değilim. Türk futbolunu nasıl kurtarabiliriz? Gerçekçi olalım. Başkanlarımız zaman zaman çok güzel açıklama yapıyor. Biz de Erol Bey ile konuştuğumuz zaman ekonomik gerçekleri ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.

