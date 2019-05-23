Karaman’ı kara kalem çizdi

12 puanla aldığı İstikbal Mobilya Kayserispor’u 41 puana çıkaran teknik direktör Hikmet Karaman, Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.



İstikbal Mobilya Kayserispor’a gönül veren bir taraftar, teknik direktör Hikmet Karaman’ın kara kalem portre resmini çizdi. 21 yaşındaki kamu görevlisi Mehmet Akif Öztürk, antrenman öncesinde teknik direktör Hikmet Karaman’a çizdiği resmi hediye ederken başarılarından ötürü kutlayıp devamını diledi.



Teknik Direktör Karaman, 21 yaşındaki taraftarın kendisi ile ilgili yaptığı çalışmadan ötürü memnun oldu ve teşekkür etti.

