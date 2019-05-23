Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaman’ı kara kalem çizdi

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, teknik direktör Hikmet Karaman’a kara kalem portre resmi hediye etti.

Karaman’ı kara kalem çizdi

12 puanla aldığı İstikbal Mobilya Kayserispor’u 41 puana çıkaran teknik direktör Hikmet Karaman, Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.

İstikbal Mobilya Kayserispor’a gönül veren bir taraftar, teknik direktör Hikmet Karaman’ın kara kalem portre resmini çizdi. 21 yaşındaki kamu görevlisi Mehmet Akif Öztürk, antrenman öncesinde teknik direktör Hikmet Karaman’a çizdiği resmi hediye ederken başarılarından ötürü kutlayıp devamını diledi.

Teknik Direktör Karaman, 21 yaşındaki taraftarın kendisi ile ilgili yaptığı çalışmadan ötürü memnun oldu ve teşekkür etti.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporHikmet KaramanKara KalemPortreResim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.