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Karaman’ın Kayserispor karnesi

Teknik Direktör Hikmet Karaman, İstikbal Mobilya Kayserispor’un başında iken 29 müsabakaya çıktı.

Karaman’ın Kayserispor karnesi

Teknik Direktör Hikmet Karaman, İstikbal Mobilya Kayserispor ile 29 resmi müsabakayı geride bıraktı. Geçen sezonun 15.haftasında sarı kırmızılı takımda göreve başlayan Hikmet Karaman, geçen yıl elde ettiği başarıyı bu sezon yakalayamadı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıkan Hikmet Karaman, 8 galibiyet, 12 beraberlik elde ederken 9 kez de mağlubiyet aldı. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig maçlarında 7 galibiyet, 11 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılı takım, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 36 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon çıktığı 6 müsabakada 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hikmet Karaman yönetiminde son 29 resmi maçı ve sonuçları şöyle:

Süper Lig
Kasımpaşa-Kayserispor 0-3
Kayserispor-Akhisarspor 1-0
BB Erzurum-Kayserispor 1-1
Antalyaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Bursaspor 1-1
Yeni Malatya-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
Kayserispor-Göztepe 2-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Beşiktaş 2-2
Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0
Kayserispor-Başakşehir 1-1
Sivasspor-Kayserispor 1-3
Kayserispor-Ankaragücü 0-2
Galatasaray-Kayserispor 3-1
Kayserispor-Alanyaspor 1-1
Trabzonspor-Kayserispor 4-2
Kayserispor-Kasımpaşa 2-1
Akhisarspor-Kayserispor 2-2
Kayserispor-B.B.Erzurum 0-2
Kayserispor-Alanyaspor 0-1
Ankaragücü-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Galatasaray 2-3
Antalyaspor-Kayserispor 2-2
Kayserispor-Denizlispor 1-1
Konyaspor-Kayserispor 2-1
Türkiye Kupası
Kayserispor-Akhisarspor 1-2
Akhisarspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Altay 4-1
 

İHA

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