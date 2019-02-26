Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz Madalya ile döndü

Çankırı’nın ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Sporcular Kırşehir’de yapılacak olan yarı final müsabakaları için mücadele etti.

Kayseri’den grup müsabakalarına katılan sporcular 4 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak müsabakalara damgasını vurdu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, grup müsabakalarından madalyalar ile dönen sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, 23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Kırşehir’de yapılacak olan Yarı Final Müsabakalarında başarılar diledi.

Madalya Alan Sporcularımız İse Şöyle;

KAAN KANDEMİR 36 KG 1.

Ş.BERSİZ BALOĞLU 56 KG.1.

H.KÜBRA SARITAŞ 46 KG. 1.

ZİŞAN GÜRSOY 42 KG 1.

ALİ TİRKİ 44 KG 2.

MELİSA KORKMAZ +54 KG 2.

AHSEN ERGÜN 50 KG 2.

Z.SILA BİRİCİK ÇELİK KATA 3.

OSMAN ALP YILMAZ KATA 3.

HÜSEYİN ÇALIŞ +60 KG 3.



