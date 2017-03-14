Karatecilerimiz uluslararası şampiyonaya damga vurdu

3 – 5 Mart 2017 Tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 30. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında 25 Ülkeden toplamda 1502 sporcu mücadele etti.



Milli takımlar düzeyinde yıldız, ümit, genç, büyük ve veteran kategorilerinde 347 Türk sporcu tatamide ter dökerken, Türkiye genel madalya sıralamasında zirveye çıktı.



Turnuvaya İlimizi ve Ülkemizi Temsilen katılan sporcularımızdan Nazlıcan OLUKKAYA büyük bayanlar Kumite takımında, Gülbahar Gözütok ise Ümit takım Kumite ve ferdi olarak 54.kg’da birinci oldu.



Ayrıca turnuvaya katılan sporcularımızdan; Hatice Kübra Sarıtaş 35 kg Yıldızlar Kumite de 3.cü, 2007 doğumlu Kaan KANDEMIR ve 2006 doğumlu Tarık Emin Şenkul 30kg Kumite de 2.ci, 2005 doğumlu Zişan GÜRSOY 30kg Kumite de 3.cü ve 2006 doğumlu Aşır Atay sarıtaş 40kg Kumite de 3.cü oldu.

Haber: Fatma URAL

