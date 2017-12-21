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Karda voleybol keyfi, Erciyes’te başlayacak

Türkiye’de 2. kez düzenlenecek Kar Voleybolu Avrupa Kupası karşılaşmaları, 12 Ocak’ta Erciyes Kayak Merkezi’nde başlayacak.

Karda voleybol keyfi, Erciyes’te başlayacak

Dünyada üçüncüsü düzenlenecek Avrupa Kar Voleybolu Kupası’nın, 12-14 Ocak 2018 tarihlerinde Türkiye’de ikinci kez yine Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada,



Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve CEV’in, etkinliği, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kayseri Erciyes AŞ iş birliğiyle yapacağı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes’i sportif ve sosyal faaliyetlerle sürekli gündemde tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak,



“Hedefimiz bu işleri sadece bir kere yapıp bırakmak değil, Erciyes’te bu faaliyetleri sürekli hale getirip gelenekselleştirmek ve Erciyes’i uluslararası ölçekte global bir marka yapmak.” ifadelerini kullandı.
AA

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